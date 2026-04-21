Назначен заместитель директора Азербайджанского государственного кукольного театра

БАКУ /Trend Life/ - Эльнур Аббасгулиев назначен заместителем директора Азербайджанского государственного кукольного театра.

Соответствующий приказ подписал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, сообщили Trend Life в отделе стратегии и коммуникаций театра.

Ранее Э.Аббасгулиев занимал должность заместителя директора в Азербайджанском государственном театре пантомимы.

Эльнур Маис оглу Аббасгулиев родился 19 ноября 1979 года в городе Баку. Окончил факультет "Актер драматического театра и кино" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В 1996–2000 годах работал актером в пантомимной театральной студии "Dəli yığıncağı", возглавляемой народным артистом Бахтияром Ханызаде, а в 2000-2009 годах - актером Азербайджанского государственного театра пантомимы.

С сентября 2009 года параллельно работает актером в Азербайджанском государственном кукольном театре. В октябре 2021 года был назначен заместителем директора Азербайджанского государственного театра пантомимы.

Эльнур Аббасгулиев в разные годы участвовал в ряде международных мероприятий, дней культуры, был членом организационных комитетов и рабочих групп, создавал интересные образы в телевизионных постановках и фильмах.

В ходе своей творческой деятельности он представлял азербайджанское театральное искусство на престижных международных фестивалях и художественных мероприятиях в России, Турции, Грузии, Иране, Нидерландах, Украине и Татарстане (РФ).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!