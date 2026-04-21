Материалы 21 апреля 2026 17:36 (UTC +04:00)
Очередным пунктом реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой проекта «Молодой пчеловод» станет Евлах

Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Проект «Молодой пчеловод», нацеленный на занятость молодых семей и развитие экологического предпринимательства, на этот раз будет реализован в Евлахе. Проект успешно реализуется в различных регионах нашей страны с 2021 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает Trend, 20 молодых семей, которые будут задействованы в проекте, сначала пройдут теоретическое и практическое обучения. Участникам, завершившим обучения, будут предоставлены пчелиные семьи и ульи, одежда пчеловода, медогонка и другое необходимое оборудование. Для молодых пчеловодов будут созданы все необходимые условия для эффективной организации производственного процесса, а также методическая и профессиональная поддержка в направлении сертификации, брендинга, дизайна продукции и разработки стратегий продаж.

Отметим, что с 2021 года в рамках проекта «Молодой пчеловод», реализуемого по инициативе Общественного объединения IDEA и при партнерстве Фонда молодежи Азербайджанской Республики, Государственного агентства занятости и юридического лица публичного права ABAD, была оказана поддержка в создании пчеловодческих хозяйств более 80 молодым семьям, проживающим в различных регионах страны.

Целью проекта является расширение ареала распространения по всей стране пчел - одного из главных защитников биоразнообразия, стимулирование пчеловодства как формы экопредпринимательства в регионах, поддержка экологически чистой сельскохозяйственной деятельности и увеличение производства качественного натурального меда. В то же время, проект направлен на содействие повышению социального благополучия молодых семей и обеспечение их устойчивой занятости.

Проживающим в Евлахе молодым людям в возрасте 18-35 лет, желающие принять участие в проекте «Молодой пчеловод», могут до 5 мая направить заявки на горячую линию «1113» Общественного объединения IDEA или на адрес электронной почты ([email protected]), или же прийти в Евлахский отдел услуг Госагентства занятости и зарегистрироваться.

