SOCAR Petroleum начала бункеровку судов методом "с судна на судно" в Каспийском море

БАКУ/Trend/ - ЗАО SOCAR Petroleum объявило о начале операций по снабжению судов топливом (бункеровке) методом "с судна на судно" (ship-to-ship) в акватории Каспийского моря.

Отмечается, что данный шаг является новым этапом в развитии компании и способствует дальнейшему укреплению позиций Азербайджана в сфере морской логистики и топливоснабжения. Первая операция бункеровки методом "с судна на судно" была успешно проведена в соответствии с международными стандартами.

Данный подход позволяет оперативно обеспечивать суда топливом без захода в порт и существенно повышает эффективность услуги. Успешный запуск подтверждает высокий уровень операционной готовности компании и профессиональную компетенцию, а также соответствие всех процессов международным требованиям. На следующем этапе SOCAR Petroleum планирует расширение операций по бункеровке, внедрение морского топлива высокого качества стандартов DMA, IFO, VLSFO и MGO (ISO 8217), а также развитие инфраструктуры поставок. Начало данного направления деятельности внесет значительный вклад в развитие морской инфраструктуры Каспийского региона, укрепит роль Азербайджана в международных транспортных и энергетических коридорах, а также создаст дополнительные возможности для роста транзитного потенциала страны", - говорится в информации.

Отметим, что в морской терминологии бункеровка - это процесс снабжения судов топливом и смазочными материалами, необходимыми для их движения и функционирования внутренних систем: "В зависимости от технического способа исполнения процесс осуществляется по схемам "с судна на судно" или "с берега на судно".