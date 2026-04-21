В Баку до 2028 года будут проходить турниры UFC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - До 2028 года в Баку планируется ежегодное проведение мероприятий UFC Fight Night (Ultimate Fighting Championship). UFC подписал соглашение о многолетнем сотрудничестве с министерством молодежи и спорта и Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» (БГК).

Как сообщили Trend в Операционной компании, согласно договору, первое мероприятие состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.

Дебютный турнир UFC, прошедший в июне прошлого года в Baku Crystal Hall, собрал более 14 000 зрителей. Полная распродажа билетов стала показателем огромного интереса к ММА в регионе. На встрече в Лас-Вегасе президент и главный исполнительный директор UFC Дэйна Уайт и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов обсудили продолжение этого успеха и возможности дальнейшего развития партнерства.

«Баку — один из лучших городов мира для посещения. Город невероятно красив, а живущие здесь люди чрезвычайно дружелюбны. Я был поражен, когда посетил его в прошлом году. Гостеприимство было на высшем уровне. Болельщики проявляют невероятную страсть к спорту и при этом достаточно осведомлены. Люди со всего мира должны приехать и обязательно прочувствовать это сами», — заявил Дэйна Уайт.

Министр Фарид Гаибов, в свою очередь, отметил, что достижение многолетнего партнерства с UFC является важным этапом в укреплении позиций Азербайджана как глобальной спортивной площадки: «Основываясь на опыте проведения таких престижных мероприятий, как первые Европейские игры и Формула-1, это сотрудничество ускорит развитие смешанных единоборств и создаст новые возможности для спортсменов не только Азербайджана, но и всего региона. UFC уже стал важной частью бакинского спортивного календаря и создает возможность для местных бойцов выступать перед родными болельщиками. Это партнерство еще раз доказывает потенциал Азербайджана в проведении международных спортивных мероприятий высокого уровня».

«После прошлогоднего успешного проведения дебютного мероприятия UFC при полных трибунах мы рады расширить наше партнерство и вновь провести мероприятия Fight Night в Баку. Мы ожидаем, что интерес к нынешнему мероприятию будет еще выше, а количество посетителей города увеличится. Уверены, что мероприятие пройдет более масштабно и на высоком уровне, подарив участникам незабываемый опыт», — отметил генеральный директор Операционной компании «Бакинское городское кольцо» Магсуд Фарзуллаев.

