...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Расширен список лиц, имеющих право на использование льготных ипотечных кредитов - Указ

Материалы 21 апреля 2026 16:34 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Список лиц, имеющих право на использование льготных ипотечных кредитов, расширен.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе «О внесении изменения в "Правила выдачи ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики".

Согласно указу, судьи судов Азербайджанской Республики, имеющие стаж работы судьей не менее трех лет, также включены в список лиц, имеющих право на использование льготного ипотечного кредита.

Лента

Лента новостей

Читать все новости