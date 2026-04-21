Юсиф Эйвазов с большим успехом выступил на сцене Оперы Бастилии в Париже (ФОТО)

Культура Материалы 21 апреля 2026 16:39 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Юсифа Эйвазова

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Выступления всемирно известного тенора, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова на сцене Opéra Bastille Парижской национальной оперы стали заметным событием нынешнего театрального сезона в Париже, сообщили Trend Life в пресс-службе .

Юсиф Эйвазов с большим успехом исполнил партию Марио Каварадосси в опере Тоска Джакомо Пуччини. Интересно, что артист вышел на сцену семь раз в течение одного репертуарного блока, продемонстрировав высокий уровень вокального мастерства и сценической выносливости.

Режиссёр постановки, отличившейся сдержанным сценическим решением, акцентированным на психологической глубине персонажей - Пьер Оди. Музыкальным руководителем выступил дирижёр Джадер Биньямини, с которым Юсифа Эйвазова связывает многолетнее сотрудничество.

Артист подчеркнул, что партия Каварадосси является одной из ключевых в мировом оперном репертуаре, сочетая сложные вокальные задачи с глубокой драматической составляющей.

Выступления в Париже последовали вскоре после успешных гастролей певца в Teatro alla Scala, где он исполнил партию Калафа в опере Турандот.

По словам Эйвазова, парижская публика отличается высокой требовательностью и объективной оценкой артистов. Завершив серию спектаклей, певец отметил, что все выступления прошли успешно и стали для него важным этапом профессионального развития.

Успех постановки получил продолжение: Парижская национальная опера вновь пригласила Юсифа Эйвазова к сотрудничеству и заключила с ним контракт на следующий сезон. В планах артиста - участие в новых постановках, включая оперы "Турандот" и "Трубадур" Джузеппе Верди.

