Магистраль Джульфа-Кяляля в Иране станет стратегическим коридором региона - замминистра

БАКУ /Trend/ - Магистральная дорога Джульфа-Кяляля на территории Ирана превратится в стратегический коридор региона.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, исполнительный директор Компании по строительству и развитию дорожной и транспортной инфраструктуры Хушенг Базвенд во время ознакомления с маршрутом Джульфа-Кяляля.

По его словам, эта магистраль является одной из основных дорог, соединяющих Иран с Нахчыванской Автономной Республикой, Арменией и Азербайджаном. Учитывая процессы, происходящие в регионе, особенно значение Зангезурского коридора, ускоренное совершенствование маршрута Джульфа-Кяляла приобретает особую важность.

Базвенд сообщил, что протяженность магистральной дороги Джульфа-Кяляля составляет 107 километров. Её строительство началось три года назад, и в настоящее время работы ведутся на более чем 90 километрах этой дороги.

"Физические работы на магистральной дороге Джульфа-Кяляля завершены на 45 процентов. 28 километров заасфальтированы. На данной дороге в общей сложности будет 20 тоннелей общей длиной 9 километров. На сегодняшний день выполнено 4,7 тысячи метров проходческих работ, 1,85 тысячи метров уступных работ и на 900 метрах – обделочных работ", – отметил он.

Базвенд добавил, что для улучшения магистральной дороги требуется 150 триллионов риалов (примерно 113 миллионов долларов). При своевременном обеспечении этих средств работы можно будет завершить в течение одного года.

Касаясь строительства пограничного автомобильного моста через реку Араз, Базвенд отметил, что работы на пограничном автомобильном мосту длиной 374 метра полностью завершены, в настоящее время ведутся работы по асфальтированию. Этот мост будет введен в эксплуатацию должностными лицами двух стран в соответствующее время.

Представитель компании сообщил, что строительные работы на пограничном терминале Кяляля продолжаются. Ожидается, что на первом этапе с вводом в эксплуатацию пограничного автомобильного моста будет также введена в эксплуатацию часть этого терминала.

Отметим, что между Ираном и Азербайджаном строится автомобильный мост через реку Аракс длиной 374 метра и шириной 27,6 метра. Планируется также строительство пешеходных тротуаров шириной 2,8 метра по каждому направлению, состоящих из четырех полос для движения, двух полос безопасности и разделительной полосы.