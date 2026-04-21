Мария Рито из Мексики: Международный ковровый форум в Баку - уникальное пространство для межкультурного диалога

БАКУ /Trend Life/ - С 1 по 3 мая в Баку при организационной поддержке ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а также при содействии министерства экономики и Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) пройдет второй Международный ковровый форум 2026. Мероприятие соберет ведущих международных экспертов, дизайнеров, исследователей, экспортёров и других представителей креативной индустрии ковроткачества.

В преддверии события в интервью Trend Life исследовательница из Мексики, профессор, доктор Мария дель Кармен Авенданьо Рито поделилась своими ожиданиями от форума.

Мария дель Кармен Авенданьо Рито в настоящее время занимает постдокторскую позицию в Технологическом институте Валье-де-Этла в рамках престижной программы "Постдокторантура для женщин из числа коренных народов, имеющих докторскую степень".

Доктор наук в области сохранения культурного наследия (Национальный политехнический институт Мексики), член Национальной системы исследователей (SNI), она в своей работе соединяет системы коренных знаний с современным текстильным наследием. Её научные интересы сосредоточены на ремесленных сообществах Оахаки, в частности на ткачах Теотитлана-дель-Валье и традициях вышивки региона Истмо-де-Теуантепек. В своих исследованиях она рассматривает вопросы культурной устойчивости, общественно-ориентированного туризма и расширения прав и возможностей женщин через ремесленное дело.

Её академическая деятельность включает в себя научные публикации, руководство диссертациями и преподавание на уровне бакалавриата и магистратуры, с особым вниманием к сохранению живого культурного наследия в глобальном контексте.

- Как вы представляете организацию Международного коврового фестиваля в Баку? Каковы ваши ожидания от этого события?

- Я чувствую себя глубоко благодарной за возможность соприкоснуться с наследием других стран через их ремёсла. Этот фестиваль представляет собой уникальное пространство для межкультурного диалога, где тканый ковёр становится универсальным языком, преодолевающим границы. Я надеюсь, что это событие укрепит связи между нашими народами и сделает более заметной роль ремесленников как хранителей коллективной памяти.

- Каков будет главный посыл вашего выступления для азербайджанской аудитории и международных гостей фестиваля?

- Основная идея моего доклада "Текстильные традиции, идентичность и современная актуальность в глобальном контексте" заключается в том, что традиционные техники ткачества служат живым мостом между прошлым и настоящим. Я буду говорить о том, как коренные сообщества сохраняют свою культурную идентичность через текстильные практики, одновременно адаптируясь к современным условиям. Это демонстрирует, что традиция и инновация не противопоставляются друг другу, а переплетаются, обеспечивая непрерывность культурного развития.

-Текстиль и идентичность: как повседневное использование традиционной одежды в современном мире помогает сохранять культурную самобытность?

- Традиционная одежда для коренных народов - это не просто элемент гардероба, а живая карта идентичности. Орнаменты, отражающие землю, природу и наследие предков, позволяют нам ощущать глубокую связь со своими корнями. Надевая такую одежду, мы делимся с миром гордостью за своё культурное наследие и подтверждаем принадлежность к сообществу, которое чтит прошлое и уверенно движется в будущее.

- Должно ли традиционное ткачество модернизироваться или оно должно сохраняться в своём изначальном виде?

- Я убеждена, что традиционное ткачество должно сохраняться в своей подлинной форме - в материалах, технике и символике. Однако такая точность требует значительных временных затрат от мастеров. Поэтому для устойчивого развития отрасли важно внедрять ненавязчивые инновации - как в производственные процессы, так и в каналы сбыта, - которые позволят расширить аудиторию, не нарушая культурной целостности ремесла.

- Ваше мнение об азербайджанском ковроткачестве и его значении в мировом культурном наследии?

- Искусство азербайджанского ковроткачества поразило меня своей изысканностью. В его орнаментике я вижу удивительный диалог с узорами Теотитлана-дель-Валье в Оахаке - словно эти традиции соединяются в магическом пространстве вне времени и географии. Геометрические и органические мотивы азербайджанских ковров передают духовное просветление, радость повседневной жизни, семейное единство и живую память предков. Представляя эти произведения миру, мы не только демонстрируем эстетическую красоту, но и совершаем важный акт сохранения универсального культурного наследия, где каждый узел становится свидетельством памяти, устойчивости и диалога между цивилизациями.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!