Развивающиеся рынки продолжат опережать развитые экономики в 2026 году

БАКУ/ Trend/ - Развивающиеся экономики, согласно международным прогнозам и оценкам аналитиков, в 2026 году продолжат расти быстрее, чем развитые страны. Это свидетельствует о постепенном сокращении разрыва в уровнях подушевого дохода и подтверждает экономическую концепцию конвергенции. По прогнозу Международного валютного фонда, совокупный рост развивающихся и формирующихся экономик в 2026 году составит около 4%, тогда как развитые экономики увеличатся примерно на 1,7–1,8%. Таким образом, от Индии до стран Юго-Восточной Азии и части Африки экономическая активность, как ожидается, останется существенно выше, чем в Европе и других развитых регионах, где рост сдерживается структурными факторами, включая старение населения, замедление производительности и высокие издержки перехода к новым моделям экономики.

Экономисты отмечают роль «догоняющего роста», при котором страны с более низким уровнем дохода растут быстрее за счёт внедрения существующих технологий и расширения базовой инфраструктуры. Отдельным фактором становится ускоренное развитие цифровой экономики и экономики данных, где ключевую роль играют искусственный интеллект, цифровые платформы и обработка больших массивов данных. По оценкам международных исследовательских компаний, вклад цифровой экономики уже превышает 15% мирового ВВП и продолжает увеличиваться. В ряде развивающихся стран отсутствие устаревшей инфраструктуры позволяет быстрее внедрять новые технологии в таких сферах, как финтех, логистика и розничная торговля, усиливая эффект технологического «перескакивания».

Ожидается, что Индия останется одним из главных драйверов роста среди крупных экономик благодаря устойчивому внутреннему спросу, инвестициям в инфраструктуру и расширению производственной базы. По прогнозам, экономика страны увеличится примерно на 6–6,5% в 2026 году, что сохранит её статус одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира. Перенос цепочек поставок и развитие цифровых платежных и логистических систем дополнительно поддерживают формализацию экономики и рост внутреннего рынка, тогда как в Юго-Восточной Азии рост будет поддерживаться дальнейшей перестройкой глобальных производственных цепочек.

Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Малайзия продолжают привлекать инвестиции в электронику, автомобильную промышленность и отрасли, связанные с энергетическим переходом. Приток прямых иностранных инвестиций в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в последние годы удерживается на уровне свыше 200 млрд. долларов ежегодно, что отражает растущую роль региона в глобальных производственных цепочках. Регион всё чаще рассматривается как многопрофильная производственная база, а не просто альтернатива с низкими издержками.

Африка сохранит долгосрочный потенциал роста благодаря молодому населению и урбанизации, а также расширению мобильных цифровых сервисов и финансовых технологий. По прогнозам, население континента превысит 1,5 млрд. человек, а к середине века составит около четверти населения мира. Однако инфраструктурные ограничения и дефицит энергетических ресурсов продолжают сдерживать развитие и усиливают региональную неоднородность.

В Европе, как ожидается, рост останется умеренным — около 1% в большинстве крупных экономик региона — из-за демографических ограничений, слабой динамики рабочей силы и структурных издержек. Несмотря на это, регион сохраняет позиции центра промышленного производства, финансовых услуг и высоких технологий. Тем не менее на глобальном уровне усиливается фрагментация торговых потоков. Компании всё чаще учитывают геополитические риски и устойчивость цепочек поставок, что приводит к регионализации инвестиций и перераспределению производственных центров.

В этих условиях всё большее значение приобретают цифровая трансформация и экономика данных, которые становятся фактором конкурентоспособности наряду с традиционными показателями капитала и рабочей силы. В отличие от многих развивающихся экономик, находящихся на этапе формирования устойчивых преимуществ, Азербайджан уже сочетает роль энергетического экспортёра с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, укрепляя позиции регионального транзитного узла между Европой и Азией. По итогам последних лет ненефтяной сектор обеспечивает уже более 67% ВВП страны, а доля ненефтяного экспорта постепенно увеличивается благодаря развитию промышленности, транспорта и сферы услуг. По оценкам экономистов, диверсификация экономики, развитие цифровых услуг, модернизация логистики и новые энергетические проекты усилят позиции страны в условиях растущей регионализации мировой торговли и создать дополнительные источники долгосрочного роста.

Согласно международным прогнозам, развивающиеся экономики продолжат обеспечивать около 65–70% мирового экономического роста в 2026 году, несмотря на сохранение доминирования развитых стран в сфере инноваций, финансовых рынков и высоких технологий. Ожидается, что расхождение в темпах роста сохранится в среднесрочной перспективе, поддерживая формирование более многополярной мировой экономики.