Новая цифровая платформа для абитуриентов: «ВАШ UNEC» (R)

В преддверии вступительных экзаменов абитуриенты и их родители чаще всего задаются вопросами: «Почему именно этот университет?» и «Какие возможности предоставляет это высшее учебное заведение?»

Именно для того, чтобы дать исчерпывающие и удобные ответы на эти вопросы, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) запустил новую цифровую платформу «ВАШ UNEC».

На платформе абитуриенты могут в удобном, наглядном и современном формате ознакомиться с образовательными программами UNEC, стипендиальными возможностями, перспективами карьерного роста и международными программами университета. Одним из главных преимуществ платформы является её функциональный и интуитивно понятный интерфейс. Благодаря интерактивным разделам, оформленным в различных цветах, пользователи могут всего одним кликом перейти к интересующей теме и получить подробную информацию об университете.

На платформе «ВАШ UNEC» представлена актуальная информация о достижениях UNEC в международных рейтингах, высоких стандартах качества образования и конкурентных преимуществах университета, программах двойного диплома, международного обмена, программах UDID и Minor, внутренних стипендиях, современной инфраструктуре кампусов, практических навыках, приобретаемых студентами в процессе обучения, сотрудничестве с работодателями, а также о многих других возможностях и преимуществах.

Платформа помогает абитуриентам сделать осознанный выбор университета, основываясь на реальных фактах и достоверной информации.

Каждый абитуриент, который стремится построить своё будущее в инновационной и динамичной образовательной среде, соответствующей международным стандартам, может посетить платформу «ВАШ UNEC» и ознакомиться с широкими возможностями, которые предоставляет UNEC.

Перейти на платформу: https://sizin.unec.edu.az/