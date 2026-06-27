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Авиарейсы Баку-Нахчыван отменены из-за непогоды

Общество Материалы 27 июня 2026 14:28 (UTC +04:00)
Авиарейсы Баку-Нахчыван отменены из-за непогоды
Эльвин Салимов
Эльвин Салимов
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БАКУ /Trend/ - Запланированные на 27 июня 2026 года рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по маршруту Баку — Нахчыван отменены из-за грозы, наблюдаемой в районе аэропорта Нахчывана.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Отмечается, что пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, и после стабилизации погодных условий полеты продолжатся в штатном режиме.

В AZAL подчеркнули, что все решения принимаются исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа в соответствии со стандартами международной авиационной безопасности.

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