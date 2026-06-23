В Государственном морском и портовом агентстве состоялась встреча с представителями МОТ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственном морском и портовом агентстве состоялась встреча с представителями Международной организации труда (МОТ).

Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Во встрече приняли участие Карлос Гарсия Гусман — специалист по международным трудовым стандартам и трудовому праву Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, и Яшар Гамзаев — координатор организации по Азербайджану. К обсуждениям в онлайн-формате также присоединилась руководитель сектора морского труда этой организации Беатрис Вакотто.

На встрече были положительно оценены шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении присоединения к Конвенции МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве» (MLC). Были рассмотрены возможности оказания нашей стране правовой и техподдержки в сфере анализа нормативно-правовой базы, обучения инспекторов, осуществляющих контроль судов, а также просвещения социальных партнеров.

Гостям была предоставлена информация о деятельности Агентства, азербайджанских моряках, существующем флоте и мерах, реализуемых в соответствующей сфере, а также даны ответы на интересующие их вопросы.

Кроме того, было привлечено внимание к опыту других стран по присоединению к MLC и последним изменениям, внесенным в конвенцию, а также озвучены соответствующие рекомендации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о социальном благосостоянии и улучшении условий труда моряков, их защите в случаях оставления судов, проверках со стороны государства флага и портового контроля, а также о подготовке Азербайджаном квалифицированных моряков для мирового рынка труда.