Стажёр-пилот AZAL рассказал о ходе лётной подготовки

БАКУ /Trend/ - Стажёр-пилот ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Руфат Джумалы успешно завершил учебные полёты в рамках программы подготовки пилотов.

Об этом он сказал журналистам в Габале, сообщает корреспондент Trend.

По словам пилота, в 2021 году он окончил Национальную академию авиации, а с декабря 2024 года приступил к учебным полётам.

Р. Джумалы сообщил, что на начальном этапе подготовки выполнял полёты на одномоторном самолёте типа Cessna 172, а затем продолжил подготовку на двухмоторном учебном самолёте Diamond 42.

«Я успешно завершил и свой последний экзаменационный полёт. Тем самым завершился процесс обучения. Выражаю благодарность всем, и прежде всего коллективу AZAL, за предоставленную мне возможность», — отметил он.