В Анталье состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В рамках V Анталийского дипломатического форума состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии принял участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Выступая на заседании, Джейхун Байрамов подчеркнул возрастающую важность регионального сотрудничества на фоне усиливающейся геополитической фрагментации и продолжающихся конфликтов.

Была также отмечена важность регулярно проводимых неформальных заседаний Совета министров иностранных дел. Было отмечено, что формат «ОТГ+», учреждённый на Габалинском саммите в октябре 2025 года и получивший дальнейшее функциональное развитие в Стамбуле в марте 2026 года, является важным инструментом, служащим развитию инклюзивного и стратегического партнёрства.