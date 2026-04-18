Экономика Материалы 18 апреля 2026 18:19 (UTC +04:00)
В Анталье состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ (Обновлено)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В рамках V Анталийского дипломатического форума состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии принял участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Выступая на заседании, Джейхун Байрамов подчеркнул возрастающую важность регионального сотрудничества на фоне усиливающейся геополитической фрагментации и продолжающихся конфликтов.

Была также отмечена важность регулярно проводимых неформальных заседаний Совета министров иностранных дел. Было отмечено, что формат «ОТГ+», учреждённый на Габалинском саммите в октябре 2025 года и получивший дальнейшее функциональное развитие в Стамбуле в марте 2026 года, является важным инструментом, служащим развитию инклюзивного и стратегического партнёрства.

