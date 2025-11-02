Хроника 44-дневной Отечественной войны: 2 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 2 ноября:

- Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением азербайджанской армией от оккупации еще нескольких сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.

- Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

- Президент Ильхам Алиев принял генсека Тюркского совета и других официальных лиц.

- Обнародован список уничтоженной военной техники ВС Армении.

- ВС Армении подвергли обстрелу территорию Агдамского и Агджабадинского районов. Армения нарушила режим прекращения огня на госгранице. Армянские войска отступили, неся потери до 30 человек.

- Уничтожен армянский штурмовик Су-25. Уничтожены еще четыре ракетные установки "Град" ВС Армении.

- ВС Армении интенсивно обстреливали территорию Тертерского и Геранбойского районов. Армения снова обстреляла Губадлы с территории Армении.

- Минобороны Азербайджана распространило видео уничтожения живой силы противника.

- Минобороны Азербайджана распространило видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса "КУБ" ВС Армении.