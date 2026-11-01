БАКУ/Trend/ - Объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане в сентябре вырос почти на 7%.

Согласно статистическому бюллетеню, опубликованному Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в сентябре этого года количество транзакций по платежным картам Visa в Азербайджане, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 168,643 миллиона единиц, а объем операций - 8,399 миллиарда манатов.

По подсчетам Trend на основе данных банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 28,167 миллиона, или на 20%, а объем операций - на 521 миллион манатов, или на 6,6%.

По данным ЦБА, количество транзакций по картам Visa, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, составило 1,129 миллиона, а объем операций - 96,6 миллиона манатов.

Согласно информации банка, по сравнению с сентябрем прошлого года количество транзакций по картам Visa, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, увеличилось более чем на 28 тысяч, или на 2,5%, а объем транзакций снизился более чем на 1,2 миллиона манатов, или на 1,2%.

Следует отметить, что объем и количество операций с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству операций, осуществленных с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество операций по платежным картам, эмитированным финансовыми институтами-нерезидентами, отражают количество и общий объем (сумму) операций в Азербайджане с использованием платежных карт, выданных банками и финансовыми институтами, действующими за рубежом.