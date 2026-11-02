Экспорт продукции через таможни провинции Семнан в Иране вырос на 54%

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 октября 2026 года) экспорт продукции через таможни провинции Семнан, расположенной на севере Ирана, увеличился на 54% в стоимостном выражении и на 84% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 22 октября 2025 года).

Как говорится в сообщении Таможенной администрации Ирана, об этом заявил генеральный директор таможенного управления провинции Семнан Мортаза Хаджианнеджад.

"За 7 месяцев через таможни провинции Семнан было экспортировано 465 тысяч тонн продукции на сумму около 221 миллиона долларов", — сообщил он.

Хаджианнеджад добавил, что за указанный период через таможни провинции экспортировались преимущественно карбонат натрия, моторное масло, проволока и кабельная продукция, моющие средства, каменный уголь, ферросилиций, цемент, водяные охладители и другие товары. Продукция из провинции экспортировалась в 34 страны, в том числе в Ирак, Афганистан, Турцию, Россию, Пакистан и Туркменистан.

Представитель таможенного управления сообщил, что за 7 месяцев через таможни провинции в страну было импортировано 28,8 тысячи тонн продукции на сумму 76,1 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт продукции сократился на 44% в стоимостном выражении, тогда как в весовом выражении увеличился на 6%.

Хаджианнеджад сообщил, что в основном в страну импортировались автомобили, запасные части, сырье и другая продукция. Импорт осуществлялся из 18 стран, в том числе из Турции, Китая, Германии, ОАЭ, России и Омана.

По его словам, за указанный период таможенные доходы провинции Семнан составили 17,8 триллиона риалов (около 9,53 миллиона долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 383%.

Согласно исследованию Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) из провинции Семнан было экспортировано 464 тысячи тонн произведенной там продукции на сумму 250 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года — 20 марта 2025 года) экспорт продукции из провинции увеличился на 15% в стоимостном выражении и на 12% в весовом выражении.