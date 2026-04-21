Объекты по обогащению урана в Иране полностью уничтожены - Трамп

БАКУ /Trend/ - В результате ударов в июне объекты в Иране, где проводилось обогащение и хранение урана, полностью уничтожены, и извлечение ядерного материала будет затруднительным.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал Президент США Дональд Трамп.

"Операция Midnight Hammer ("Полуночный молот") привела к полному и окончательному уничтожению ядерных объектов в Иране. Поэтому извлечение этого материала станет долгим и трудным процессом".

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики. В результате нанесенных по Ирану ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении широкомасштабной ответной операции против Израиля. Одновременно Иран наносил удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии с применением баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морской транспорт региона также оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.

7 апреля США и Иран договорились о временном, двухнедельном прекращении огня с целью предотвращения военной эскалации и создания возможности для переговоров.

11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде достичь соглашения не удалось.