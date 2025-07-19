Иран о шагах, которые может предпринять в случае запуска механизма Snapback

БАКУ /Trend/ - Иран имеет возможность принять адекватные меры, если тремя европейскими странами (Великобританией, Францией и Германией) будет реализован механизм «Snapback», который восстановит антииранские резолюции Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил на брифинге представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Рзаи.

По его словам, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий европейские страны практически не проявили собственной воли. Наглядным доказательством этого является неудача финансового механизма "INSTEX", предложенного европейскими сторонами после выхода США из соглашения.

"Практика показывает, что вести переговоры с европейской стороной не слишком эффективно, поскольку на деле европейские страны полностью соблюдают санкции США против Ирана", - отметил он.

Рзаи подчеркнул, что даже если будет применен механизм Snapback, серьезных изменений в ситуации с санкциями против Ирана не произойдет, так как в настоящее время страна находится под самыми жесткими международными санкциями.

"Иран до настоящего времени прекратил добровольное выполнение дополнительного протокола. Официальный Тегеран по-прежнему остаётся участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако в случае продолжения давления страна может рассмотреть возможность выхода из договора, обогащения урана выше 60 процентов, производства и экспорта современных центрифуг, а также расширения сотрудничества в ядерной сфере", - добавил он.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был выполнен комплексный план совместных действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана и ввели санкции против Ирана в ноябре того же года. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Отметим, что в соответствии с пунктами 36 и 37 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в случае жалобы одной из стран-участниц на нарушение условий плана другой стороной запускается многоступенчатый механизм. Если на каком-либо из этапов не удаётся достичь соглашения, страна, подавшая жалобу, может вынести вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Если жалоба против Ирана будет вынесена на обсуждение Совбеза и принята, международные санкции против Ирана могут быть восстановлены. Более того, членам Совета Безопасности предоставляется право на проведение военных операций против Ирана.

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