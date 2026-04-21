В Карабахе под руководством Президента Ильхама Алиева начался новый этап развития - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В Карабахе под руководством Президента Ильхама Алиева начался новый этап развития.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

"Отечественная война, завершившаяся в 2020 году, ознаменовалась в новейшей истории Азербайджана не только военной победой, но и началом нового этапа развития под руководством Президента Ильхама Алиева. Освобождение Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов от оккупации поставило перед страной совершенно иную и более сложную задачу. Если в военный период основной целью было восстановление территориальной целостности, то на послевоенном этапе восстановление жизни на этих землях, возвращение людей и экономическое возрождение региона стали приоритетом, определенным Президентом Ильхамом Алиевым.

Первые кадры состояния, в котором армяне оставили освобожденные территории, наглядно демонстрировали, насколько сложна эта задача. Города были полностью разрушены, села стерты с карты, социальная и экономическая инфраструктура уничтожена. Такие города, как Агдам, Физули, Джебраил, фактически превратились в руины. Эта картина отражала не только физические разрушения, но и результат многолетней остановленной жизни.

Эта реальность побудила Азербайджан выбрать подход, отличный от классической модели восстановления, и этот подход основан на стратегии развития, выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым. Процесс, осуществляемый в Карабахе, - это не просто реконструкция, а по сути проект строительства с нуля. В связи с этим проделанная в последние годы в этом регионе работа пристально наблюдается не только внутри страны, но и на международном уровне", - отметил он.

По словам политолога, одной из основных проблем, возникших в Карабахе сразу после войны, была минная опасность. Значительная часть территорий была загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами. Это не только задерживало возвращение людей, но и затрудняло начало строительных и восстановительных работ.

"Минная проблема остается одним из самых серьезных препятствий на пути восстановления Карабаха. Потому что каждый клочок земли представлял потенциальную опасность, и без устранения этой опасности невозможно было ни строить населенные пункты, ни налаживать экономическую деятельность. По этой причине разминирование стало одним из основных направлений государственной политики и продолжается по сей день.

В то же время на начальном этапе жизненно важным было восстановление инфраструктуры. Без электроэнергии, водоснабжения и дорожной инфраструктуры в регионе никакая деятельность не была возможна. Поэтому в первые годы основное внимание было сосредоточено именно на этих сферах. Были проложены временные линии электропередачи, восстановлены источники воды и начато строительство основных транспортных магистралей. В этот период в государственном управлении также применялись новые подходы. Для координации деятельности различных учреждений по восстановлению Карабаха были созданы специальные механизмы. Благодаря этой координации реализация проектов начала осуществляться более системно и оперативно", - отметил он.

А.Гараев подчеркнул, что одним из ключевых факторов, сыгравших главную роль в возрождении Карабаха, являются крупные финансовые средства, выделенные государством под руководством Президента Ильхама Алиева. За последние годы на восстановление и развитие этих территорий направлено более 17 миллиардов манатов инвестиций. В том числе в 2020 году было выделено 55 миллионов манатов, в 2021 году - 2 миллиарда 188 миллионов манатов, в 2022 году - 4 миллиарда 311 миллионов манатов, в 2023 году - 5 миллиардов 652 миллиона манатов, а в 2024 году - 5 миллиардов 347 миллионов манатов. Эта цифра наглядно демонстрирует масштаб реализуемых в регионе проектов.

"Большая часть этих средств направлена на инфраструктурные проекты. Строительство дорог, возведение мостов, прокладка тоннелей и создание энергосистем составляют основные направления этих инвестиций. Наряду с этим, строительство жилых зданий, создание социальных объектов и развитие промышленных зон также являются важной частью этого процесса. Восстановление Карабаха преследует не только цель удовлетворения текущих потребностей. Этот процесс осуществляется на основе долгосрочной стратегии. Цель состоит в том, чтобы превратить этот регион в один из экономических центров развития Азербайджана в будущем. В связи с этим все реализуемые проекты планируются в соответствии с принципами устойчивого развития", - отметил он.

По его словам, особую роль в восстановлении Карабаха играют и дружественные и партнерские страны Азербайджана.

"В частности, сюда можно отнести строительство мечети в Физули по инициативе Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Детский творческий центр имени Курмангазы в Физули, построенный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, современное здание школы в городе Физули, построенное при финансовой поддержке Узбекистана, строительство здания полной средней школы в селе Хыдырлы Агдамского района от имени государства Кыргызстан по инициативе Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, участие турецких компаний в десятках проектов на территории Карабаха, роль Беларуси в создании сельскохозяйственного городка и ряд других проектов. Здесь, конечно же, одним из ключевых факторов являются отношения Президента Ильхама Алиева с лидерами упомянутых стран", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что транспортная инфраструктура имеет особое значение в развитии Карабаха. За долгие годы оккупации дороги на этих территориях пришли в полную непригодность. После войны в этой сфере начались масштабные работы.

"Под руководством главы государства на освобожденных от оккупации территориях уже строится более 3000 километров автомобильных дорог. Эти дороги соединяют основные города и села региона друг с другом и обеспечивают связь Карабаха с другими регионами Азербайджана. Тоннели и мосты, построенные в горной местности, хотя и сложны с инженерной точки зрения, жизненно важны для развития региона. Наряду с этим, строительство трех международных аэропортов в Карабахе дало дополнительный импульс развитию региона. Аэропорты Физули, Зангилана и Лачына уже введены в эксплуатацию, и эти аэропорты повышают как экономический, так и туристический потенциал региона. Эти объекты позволяют Карабаху занять место на международной транспортной карте", - отметил А.Гараев.

По его словам, одной из самых примечательных особенностей восстановительных работ в Карабахе является применение современных градостроительных принципов. Здесь не просто восстанавливаются старые города, но и создается новая урбанистическая модель.

"Уже утверждены генеральные планы по 8 городам и разработаны проекты по десяткам населенных пунктов. При разработке этих планов за основу берутся такие факторы, как экологический баланс, энергоэффективность и технологическое развитие. Такой подход создает условия для превращения Карабаха в современный и инновационный регион в будущем. Проект "умного села", реализованный в селе Агалы Зангиланского района, является образцовой моделью в этой сфере. Технологии, применяемые в рамках этого проекта, охватывают различные сферы - от сельского хозяйства до энергоснабжения. Это показывает, что создаваемая в Карабахе модель не ограничивается только городами, современные подходы применяются и в сельской местности.

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым Карабаха и Восточного Зангезура "зоной зеленой энергетики" является одним из ключевых решений, определяющих направления развития региона. Такой подход имеет важное значение как с экологической, так и с экономической точки зрения. В настоящее время в Джебраильском районе продолжается строительство крупной солнечной электростанции. Акционерами солнечной электростанции "Шафаг" являются bp, SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания. В проект планируется инвестировать около 200 миллионов долларов США.

Наряду с этим, планируются и другие проекты в области возобновляемой энергетики. Восстановление малых гидроэлектростанций и строительство новых энергообъектов увеличивают энергетический потенциал региона. Эта стратегия позволит Карабаху в будущем играть важную роль в производстве энергии. В то же время этот подход реализуется в соответствии с общей энергетической политикой Азербайджана", - отметил он.

Политолог сказал, что рост экономической активности в Карабахе тесно связан с благоприятной бизнес-средой, созданной государством. Налоговые и таможенные льготы, кредитные субсидии и другие механизмы поддержки, предоставляемые предпринимателям, увеличивают поток инвестиций в регион.

"В соответствии с поручениями главы государства, резиденту освобожденной от оккупации территории предлагается ряд налоговых и таможенных льгот и освобождений. К ним относятся: освобождение с 1 января 2023 года сроком на 10 лет от налога на прибыль (доход), имущество, землю и упрощенного налога; освобождение от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2023 года при импорте техники, технологического оборудования и устройств, а также сырья и материалов по соответствующим видам экономической деятельности и товарным номенклатурам; освобождение от таможенных пошлин сроком на 10 лет с 1 января 2023 года при импорте техники, технологического оборудования и устройств, а также сырья и материалов по соответствующим видам экономической деятельности и товарным номенклатурам; освобождение от налога дивидендных доходов акционеров (участников) юридических лиц сроком на 10 лет с 1 января 2023 года; возврат 30 процентов НДС, уплаченного безналичным способом, и 5 процентов НДС, уплаченного наличным способом, за услуги проживания и размещения в отелях и гостиницах, оказываемые потребителям-физическим лицам.

Также предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью, с 1 января 2023 года сроком на 10 лет выплачивается финансовая помощь из средств государственного бюджета в размере 20 процентов средств, уплаченных ими в соответствии с тарифами на коммунальные услуги (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и водоотведение) ежемесячно. В Агдамском промышленном парке и Аразской долине экономической зоне уже начали деятельность ряд предприятий. Эти предприятия приводят к открытию новых рабочих мест в регионе и ускорению экономического развития.

Сколько бы важную роль ни играли инфраструктурные и экономические проекты в процессе восстановления Карабаха, человеческий фактор имеет не менее решающее значение. По сути, главная цель всей этой созидательной работы - обеспечить возвращение людей на родные земли и восстановить нормальные условия их жизни. В связи с этим программа "Великое возвращение", начатая распоряжением Президента Ильхама Алиева, находится в центре стратегии возрождения Карабаха. За последние годы десятки тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в Карабах. Это возвращение осуществляется поэтапно, и каждый процесс переселения организуется на основе тщательного планирования.

Возвращение людей не ограничивается только строительством домов. Этот процесс одновременно требует создания рабочих мест, обеспечения социальных услуг и формирования в целом всех необходимых условий для жизни. Если посмотреть на жизнь вернувшихся семей, то можно увидеть, что здесь уже формируется новая социальная среда. Современные дома, благоустроенные улицы, чистая вода, устойчивое энергоснабжение и другие возможности создают условия для комфортной жизни людей на своих землях спустя долгие годы", - отметил он.

А.Гараев подчеркнул, что восстановление жизни в Карабахе не заканчивается только строительством жилых домов. Создание социальной инфраструктуры - неотъемлемая часть этого процесса. Строительство школ, детских садов, больниц и других социальных объектов важно для возвращения людей к нормальным условиям жизни.

"Вновь построенные школы соответствуют современным стандартам и оснащены новейшими технологиями. Дети, обучающиеся в этих школах, в отличие от предыдущих поколений, имеют возможность получить более качественное образование. Это сыграет важную роль в формировании человеческого капитала региона в будущем. Серьезные успехи наблюдаются и в сфере здравоохранения. Новые больницы и медицинские пункты обеспечивают доступ населения к медицинским услугам. Эти объекты предназначены не только для оказания первичной медицинской помощи, но и для предоставления более широкого спектра услуг. Президент Ильхам Алиев лично участвует в открытии многих из этих объектов. Это показывает, что все процессы, происходящие здесь, находятся под постоянным контролем главы государства", - отметил он.

По мнению политолога, одним из основных вопросов, стоящих перед людьми, возвращающимися в Карабах, является занятость. Государство пытается обеспечить занятость людей, реализуя в этой сфере различные программы. Программы самообеспечения, курсы профессиональной подготовки и ярмарки вакансий являются одними из ключевых инструментов в этом направлении.

"Государственной службой занятости на освобожденных от оккупации территориях для переселенных жителей на сегодняшний день организовано 27 ярмарок вакансий. В целях повышения профессиональных навыков жителей в соответствии с требованиями рынка труда Службой для них также организуются курсы профессиональной подготовки в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, промышленность, услуги и т.д. Государственная служба занятости уже привлекла 356 человек из числа жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории, на профессиональные курсы. Карабахский центр профессиональной подготовки Службы отличается тем, что играет важную роль в этой сфере.

В Центре организуются профессиональные курсы по 50 направлениям. Также реализуется стимулирующий пакет поддержки для специалистов и работодателей, работающих и проживающих на освобожденных от оккупации территориях. Эти специалисты обеспечиваются единовременным пособием (600 манатов), дополнительным отпуском в размере 5 дней ежегодно, надбавками к ежемесячному должностному окладу. Также проводятся работы по субсидированию за счет средств государственного бюджета страховых взносов на социальное страхование, уплачиваемых работодателями за работников на указанных территориях, и т.д.

Тысячи людей уже обеспечены работой в различных сферах.

Сельское хозяйство, строительство, сфера услуг и промышленность составляют основные направления занятости. Это приводит к росту экономической активности в регионе. Особенно большое будущее сулит Карабаху восстановление сельского хозяйства. Повторное вовлечение в оборот долгие годы не использовавшихся земель увеличивает экономический потенциал региона. Применяемые в этой сфере современные технологии создают условия для повышения урожайности.

Карабах имеет большой потенциал не только с экономической, но и с культурной и туристической точек зрения. Город Шуша занимает в этом отношении особое место. В результате восстановления исторических памятников и реконструкции города Шуша постепенно превращается в культурный центр региона. Проводимые в сфере туризма работы показывают, что в будущем Карабах станет одним из основных туристических направлений страны. Горный рельеф, природные красоты и богатая история делают этот регион привлекательным для туристов.

Наряду с этим, восстановление религиозных и исторических памятников имеет важное значение для сохранения национального наследия. Этот процесс означает не просто восстановление архитектурных образцов, но и возрождение исторической памяти", - отметил политолог.

По его словам, сколь бы успешным ни был процесс возрождения Карабаха, этот путь не полностью свободен от проблем.

"Самой серьезной проблемой по-прежнему остается минная опасность. Этот вопрос влияет как на безопасность людей, так и на расширение экономической деятельности. Азербайджан осуществляет широкомасштабные работы в этом направлении, проводятся системные меры по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Наряду с этим, техническая и финансовая поддержка международных партнеров также имеет особое значение для проведения процесса более быстро и эффективно", - отметил он.

А.Гараев заявил, что реализуемые в Карабахе проекты показывают, что этот регион не просто восстанавливается, но и формирует здесь модель будущего развития.

"Применение современных технологий, стратегия "зеленой энергетики" и инновационные градостроительные подходы могут превратить Карабах в один из самых передовых регионов Азербайджана. Работы, проводимые сегодня в Карабахе, - это не просто восстановление разрушенных территорий.

Это также создание под руководством Президента Ильхама Алиева новой экономической и социальной модели. Эта модель может стать примером для других регионов в будущем. Возрождение Карабаха - один из самых масштабных и значимых проектов, реализуемых Азербайджаном в последние годы, и этот процесс продолжается под личным контролем главы государства. Президент Ильхам Алиев регулярно совершает поездки на освобожденные территории, знакомится на месте с реализуемыми там проектами, участвует в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов, а также встречается с жителями, возвращающимися в родные края в рамках Великого возвращения.

Этот процесс — результат не только материальных ресурсов, но и политической воли, стратегического видения и воли народа. Происходящие сегодня в Карабахе изменения показывают, что создать современный и развитый регион из руин возможно. Впереди еще много работы, но сделанные шаги доказывают правильность выбранного пути. Карабах постепенно превращается в пространство, объединяющее в себе не только боль прошлого, но и надежды на будущее", - добавил политолог.