Танкер Sili City вошел в иранский порт несмотря на блокаду США

БАКУ /Trend/ - Минувшей ночью при поддержке Военно-морских сил Ирана иранский нефтяной танкер Sili City вошел на территорию страны.

Как сообщает Trend, об этом распространила информацию иранская армия.

Согласно информации, несмотря на морскую блокаду и предупреждения армии США, танкер прошел через Аравийское море и вошел на территорию страны. Нефтяной танкер несколько часов назад пришвартовался к одному из портов на юге Ирана.

Отметим, что США с 13 апреля ввели морскую блокаду иранских портов.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.