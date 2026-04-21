В Будапеште прошла встреча с народным артистом Азербайджана Фахраддином Манафовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В венгерской столице, в Доме Азербайджана в Будапеште, прошла встреча с выдающимся актером театра и кино, народным артистом Фахраддином Манафовым. Как сообщили Trend Life в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, в мероприятии приняли участие также официальные лица - послы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Грузии в Венгрии.

Руководитель Азербайджанского дома в Венгрии Ибрагим Сафарли подчеркнул особую значимость встречи соотечественников с Фахраддином Манафовым - личностью, определившей целую эпоху в азербайджанском театре и кино. Он отметил, что подобные события играют важную роль в популяризации национального наследия и пробуждают искренний интерес к искусству у молодежи, а творческий путь выдающегося актера служит высоким духовным ориентиром и истинным мерилом мастерства для подрастающего поколения.

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде в своём выступлении особо отметил впечатляющий и многогранный творческий путь Фахраддина Манафова. Дипломат подчеркнул, что каждая роль артиста - будь то на театральной сцене или в кино - наполнена глубоким психологизмом и искренностью, благодаря чему он завоевал широкую любовь миллионов зрителей. Он также отметил, что созданные мастером образы не только обогатили национальный кинематограф, но и стали ярким воплощением азербайджанского искусства, получив признание и за пределами страны.

В ходе беседы Фахраддин Манафов ответил на вопросы аудитории, поделившись творческим опытом и размышлениями о роли культуры в развитии общества. На встрече также обсуждались вопросы азербайджанского кино и театра, созданные актёром образы, а также тема государственной поддержки деятелей культуры и искусства. Актер подчеркнул, что любовь и преданность своему делу являются основными факторами его успеха, и призвал молодежь к постоянной работе над собой и верности национальным ценностям.

Встреча стала значимым событием в культурной жизни диаспоры и, благодаря атмосфере творческого подъёма и живого обмена мнениями, оставила яркие впечатления у присутствующих.

Народный артист выразил искреннюю признательность организаторам и гостям вечера.

Участникам был представлен видеоролик с исполнением монолога Отелло Фахраддином Манафовым.

