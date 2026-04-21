В SOCAR назвали сроки начала сейсмических исследований на средиземноморском шельфе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что консорциум, в состав которого входят Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), bp и израильская NewMed Energy, начнет 3D-сейсмические исследования в Зоне 1, расположенной на средиземноморском шельфе Израиля, в сентябре 2026 года.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в SOCAR.

Касательно вышеупомянутых сейсмических работ было отмечено, что, согласно текущему плану, следующий этап принятия решений запланирован на июль 2026 года.

«Если решение будет одобрено, работы могут начаться не позднее сентября 2026 года», - сказали в SOCAR.

Что касается основных функций SOCAR как оператора проекта, в компании сообщили, что в качестве оператора SOCAR управляет технической и коммерческой частями проекта от имени совместного предприятия (СП).

«К этому относятся выполнение минимальной программы разведочных работ и бюджетов, заключение контрактов, контроль соответствия подрядчиков техническим требованиям, управление процессом утверждения партнеров, установление связей с государственными структурами и другие вопросы», - сказали в SOCAR.

Отметим, что консорциум, в который входят SOCAR, израильская "NewMed Energy" и британская bp, в октябре 2023 года выиграл тендер министерства энергетики Израиля на получение лицензии на проведение разведочных работ в зоне "I-6", расположенной вблизи газового месторождения "Левиафан". До октября 2026 года консорциум должен провести буровые работы как минимум на одном из лицензионных участков, а также представить план дополнительной программы работ, который должен быть утвержден комиссаром по вопросам нефти. Согласно правилам тендера, лицензии на разведку выдаются первоначально сроком на три года. В течение этого периода владельцы лицензий обязаны выполнить обязательную программу работ для оценки потенциала разведки природного газа на выделенной территории.