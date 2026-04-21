Деятельность бакинского метрополитена будет восстановлена в течение часа

БАКУ/Trend/ - На данный момент принимаются оперативные меры по устранению неисправности, возникшей при подаче высокого напряжения на контактный рельс.
Как сообщили Trend в ЗАО «Бакинский метрополитен», в течение часа деятельность метрополитена будет восстановлена.
"Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и благодарим за проявленное понимание", - сказали в ЗАО.
13:27
Проведена безопасная эвакуация пассажиров из поездов, оставшихся в тоннеле на перегоне «Гара Гараев — Нариманов».
Как сообщили Trend в ЗАО «Бакинский метрополитен», в настоящее время продолжаются меры по устранению технической неисправности.
13:15
Во время неисправности, возникшей при подаче высокого напряжения на контактный рельс в Бакинском метрополитене, какой-либо угрозы для жизни сотрудников метро и пассажиров не зафиксировано.
13:06
На всех станциях ЗАО «Бакинский метрополитен» введено временное ограничение на вход пассажиров.
Как сообщили Trend в ЗАО, сегодня около 12:10 на перегоне «Улдуз — Нариманов» возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс.
В целях безопасности на станциях «Улдуз» и «Нариманов» проводится эвакуация пассажиров. По этой причине движение поездов в направлении «Нариманов — Ахмедлы» ограничено.
В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы и восстановлению подачи напряжения.