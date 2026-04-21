В Азербайджане за непринятие мер против насилия в отношении детей будет применяться штраф

БАКУ /Trend/ - За непринятие мер против насилия в отношении детей, включая давление на них, а также агрессивное поведение детей по отношению друг к другу, будет применяться штраф.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, за непринятие мер против насилия в отношении детей, включая давление на них и агрессивное поведение детей по отношению друг к другу, в образовательных, медицинских, социальных учреждениях, учреждениях спорта, отдыха, культуры, а также в пенитенциарных учреждениях, физические лица будут оштрафованы на сумму от трёхсот манатов до четырёхсот манатов, а должностные лица — на сумму от пятисот манатов до шестисот манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

