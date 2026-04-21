В селе Шахдаг Гядабейского района высажено более 6500 саженцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе массовой кампании по посадке деревьев «Зеленый марафон», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, очередные акции в рамках весеннего сезона 2026 года организованы в Гядабейском районе.

Как сообщает Trend, с участием волонтеров Общественного объединения IDEA в селе Шахдаг Гядабейского района было высажено 4600 саженцев фисташковых деревьев и 2000 восточных платанов.

Следует отметить, что главная цель «Общереспубликанского марафона озеленения» («Зеленый марафон»), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, заключается в расширении площади зеленых насаждений, популяризации традиции посадки деревьев, охране окружающей среды, обогащении биоразнообразия, в частности флоры нашей страны, и в повышении осведомленности о защите зеленых насаждений.

В рамках «Зеленого марафона» в ходе акций по посадке деревьев, охватывающих осенний сезон прошлого года и весенний сезон 2026 года, по всей стране планируется высадить в общей сложности около двух миллионов деревьев.