Birbank и Visa предоставляют шанс посетить финальный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Первый цифровой банк страны Birbank при поддержке компании Visa запускает для своих клиентов еще одну уникальную кампанию. В рамках кампании «Финальный матч FIFA 2026 с Birbank» клиенты Birbank получают возможность отправиться в США, чтобы вживую посмотреть грандиозный финал и ощутить атмосферу мирового футбола.

В кампании могут принять участие только те клиенты, которые в период с 13 апреля по 8 мая оформят новую рассрочную карту Birbank Visa, а также клиенты, у которых на данный момент нет активной рассрочной карты Birbank Visa. Оформить карту можно как через онлайн, так и через офлайн каналы.

Согласно условиям кампании, клиенты, получившие карту, до 13 мая должны совершать покупки на платформе Birmarket, тем самым участвуя в кампании. По итогам кампании один участник с наибольшим объемом покупок на Birmarket будет выбран победителем и получит два билета на финальный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2026, а также возможность получить незабываемый футбольный опыт.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding.