В Азербайджане уменьшается сумма налогооблагаемого дохода членов семей погибших саперов

БАКУ /Trend/ - Налогооблагаемый ежемесячный доход членов семей саперов, погибших при разминировании, будет уменьшен.

Как сообщает Trend, это отражено в проекте закона о внесении поправок в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечено, что поправка предусматривает снижение на 400 манатов налогооблагаемого ежемесячного дохода членов семей саперов, погибших при исполнении служебных обязанностей при проведении работ по разминированию.

Кроме того, из государственного бюджета будут оплачиваться расходы на образование детей членов семей саперов, погибших при разминировании. Было отмечено, что поправка предусматривает оплату обучения из госбюджета детей саперов, погибших при проведении разминирования, в период платного обучения детей (исключая дополнительное образование) в учебных заведениях Азербайджанской Республики.

В соответствии с переходными положениями данного проекта закона, изменения, которые планируется ввести в действие с 15 сентября 2026 года, также будут применяться к детям (в возрасте до 23 лет) саперов, погибших при выполнении работ по разминированию или умерших от травм, полученных в результате этих происшествий до даты вступления в силу данного закона.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.