В УК Азербайджана вносятся изменения касательно материалов с использованием ИИ

БАКУ /Trend/ - Незаконное создание или распространение фото-, видео- или аудиоматериалов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также специального программного обеспечения, будет считаться преступлением.

Как сообщает Trend, это отражено в проекте закона о внесении поправок в Уголовный кодекс Азербайджана, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту закона, подготовка с использованием технологий искусственного интеллекта, а также специального программного обеспечения фото-, видео- или аудиоматериалов, не отражающих реальность, с использованием изображения или голоса лица без его согласия, а равно распространение таких материалов в медиа, в случае их массового распространения в интернет-ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях, будет наказываться штрафом в размере от 3000 до 7000 манатов или общественными работами от 360 до 480 часов, ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершённые группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц, совершенные с целью опорочить честь и достоинство человека или дискредитировать его, совершенные против самого потерпевшего или его близких родственников в связи с исполнением им своих служебных обязанностей или общественного долга, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Согласно законопроекту, уголовное преследование в порядке частно-публичного обвинения по вышеуказанным преступлениям будет осуществляться на основании жалобы потерпевшего и по инициативе прокурора.

По действующему законодательству, уголовное преследование в рамках частно-публичного обвинения может быть возбуждено прокурором без жалобы потерпевшего только в следующих случаях: когда совершенное преступление затрагивает интересы государства или общества; если преступление совершено представителем правительства или другими должностными лицами госорганов или против них; если преступление совершено против беременной женщины, пожилого или беспомощного человека; если преступление совершено под влиянием запугивания, принуждения или против другого лица, находящегося в зависимости от лица, совершившего его; если преступление совершено лицом, не обладающим уголовной дееспособностью или не достигшим возраста уголовной ответственности, или против такого лица.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.