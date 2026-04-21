Деятели культуры Азербайджана отметили 110-летие выдающейся актрисы Насибы Зейналовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечер, посвящённый 110-летию со дня рождения выдающейся актрисы, народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой, стал значимым культурным событием, собравшим представителей творческой интеллигенции и общественности. Мероприятие было организовано министерством культуры Азербайджана и Союзом театральных деятелей Азербайджана. Вечер прошёл в атмосфере глубокого уважения к памяти актрисы, чьё имя навсегда вписано в историю национального искусства, сообщает Trend Life.

С воспоминаниями о жизненном и творческом пути актрисы выступили председатель Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмайлов, заместитель председателя, народный артист Ильхам Намиг Камал, народный артист Ясин Гараев, заслуженные деятели искусств Марьям Ализаде и Ильхам Рагимли, заслуженная артистка Гюльшад Бахшиева, а также ответственный секретарь Союза Аида Гафарова и актриса Земфира Абдулсамедова. Их выступления раскрыли многогранность таланта Насибы Зейналовой, её вклад в развитие театра и кино, а также подчеркнули масштаб её личности.

В ходе вечера были представлены видеоматериалы, посвящённые актрисе, а также фрагменты из спектаклей и фильмов с её участием, позволившие зрителям вновь прикоснуться к её уникальному сценическому и экранному мастерству.

От имени семьи выступила внучка актрисы - Насиба Новрузова, выразившая признательность организаторам и участникам за сохранение памяти о её бабушке.

Творчество Насибы Зейналовой стало ярким и самобытным явлением азербайджанской культуры. Её сценическое дарование, основанное на органичности, тонком чувстве юмора и глубокой человечности, по праву считается символом искреннего и подлинно народного искусства. Современники и исследователи неоднократно отмечали, что подобные личности появляются крайне редко, становясь эпохой в истории национальной сцены.

Родившись 20 апреля 1916 года в Баку в семье одного из основателей профессионального азербайджанского театра Джахангира Зейналова, она с ранних лет была связана с искусством. Первые шаги в актёрской профессии сделала в 16 лет, выступая в драматическом кружке под руководством легендарного Рзы Тахмасиба, а вскоре начала участвовать в гастролях театральной труппы.

С 1938 года её творческая судьба была неразрывно связана с Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром, где Насиба Зейналова создала целую галерею ярких образов в спектаклях "Аршин мал алан", "Мешади Ибад", "Гаджи Гара", "Улдуз" и других. Особое место в её репертуаре заняла роль Джаннет хала в постановке "Гайнана", ставшая одной из самых узнаваемых в её карьере и получившая широкую известность благодаря экранизации режиссёром Гусейном Сеидзаде.

Фильмы "Мачеха", "Я помню тебя, учитель", "Свекровь", "Украли жениха" и другие картины с её участием вошли в золотой фонд азербайджанского кино. Экранные образы актрисы отличались выразительностью, естественностью и ярким комедийным даром.

Посвятив сцене около семи десятилетий, Насиба Зейналова ушла из жизни 10 марта 2004 года, в День национального театра. Похоронена в Аллее почётного захоронения в Баку.

Сегодня её творческое наследие продолжает жить, оставаясь важной частью культурной памяти Азербайджана и служа образцом высокого актёрского искусства, неподвластного времени.

