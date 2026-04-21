Азербайджан принял новый госстандарт по управлению непрерывностью бизнеса

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подчиняющийся Государственному агентству по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, принял новый государственный стандарт AZS ISO TS 22317:2026 "Безопасность и устойчивость. Системы менеджмента непрерывности деловой активности (бизнеса). Руководство по анализу воздействия на деловую активность (бизнес)".

Как сообщает Trend со ссылкой на AZSTAND, применение нового стандарта позволит обеспечить системный и всесторонний анализ воздействия на деловую активность предприятий и организаций, что внесет значительный вклад в легкое выявление критически важных бизнес-процессов, точную оценку потенциальных рисков и более эффективное управление непрерывностью деятельности.

Отмечается, что государственный стандарт принят Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/ТК 08), учрежденным Азербайджанским институтом стандартизации, и внесен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.