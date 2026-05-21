Для решения жилищного кризиса необходимо привлекать частный капитал - Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Государственного финансирования недостаточно для преодоления мирового жилищного кризиса, поэтому странам необходимо активнее привлекать частный капитал в сферу доступного жилья.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, во многих странах, особенно развивающихся, государственные расходы на жилищный сектор составляют около 1 процента ВВП или меньше, что не соответствует масштабам существующего кризиса. "Этого совершенно недостаточно для решения жилищного кризиса", - подчеркнула Россбах.

Она отметила необходимость создания условий для привлечения частных инвестиций в жилищный сектор. "Нам нужно находить способы мобилизации частного капитала и привлечения финансирования со стороны частного сектора в сферу жилья", - сказала исполнительный директор UN-Habitat.

По ее словам, для этого необходимы четкие регуляторные механизмы, система стимулов и снижение инвестиционных рисков для бизнеса в сегменте доступного жилья. Россбах также подчеркнула важность развития внутренних источников финансирования.

"Мы не можем полагаться только на международные займы или международное сотрудничество. Международное сотрудничество может помочь в качестве стартового финансирования, предоставить техническую помощь и поддержку в разработке политики, но долгосрочная устойчивость системы жилищного финансирования зависит от внутренних ресурсов", - заявила она.

Глава UN-Habitat отметила, что устойчивость жилищной системы зависит от национальных бюджетов, местных рынков капитала и мобилизации внутренних сбережений. По ее словам, важнейшим условием остается наличие сильных государственных институтов, способных эффективно и прозрачно управлять ресурсами.

"Речь идет не только о деньгах, но и о том, как эти средства управляются, каковы правила игры и каким образом можно создать систему, устойчивую в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Россбах. Она добавила, что именно в этом заключается один из главных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются многие страны.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.