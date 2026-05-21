Концепции "зеленых зон" на освобожденных территориях показывают системный подход Азербайджана - Айгюн Алиева

БАКУ /Trend/ — Реализация в Азербайджане концепций "зеленых энергетических зон" и "умных поселений" на освобожденных территориях демонстрирует системный подход страны к устойчивому развитию и климатической повестке.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева в ходе панельной дискуссии "Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана: Стандарт устойчивых практик (SPS)", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, включение принципов "зеленого" роста в рамки национальных приоритетов социально-экономического развития "Азербайджан-2030", а также продвижение климатической повестки в рамках проведения COP29 подтверждают последовательную политику страны в этой сфере.

Айгюн Алиева отметила, что цели устойчивого развития ООН, в частности Цель 11 по устойчивым городам и сообществам, показывают невозможность обеспечения долгосрочного развития без согласованных городских и региональных политик, основанных на принципах экологической устойчивости.

Она подчеркнула, что сегодня в рамках WUF13 особое внимание уделяется вопросам инклюзивности в городском управлении, многоуровневой координации, общественного участия, устойчивости и развитию "зеленых городов".

По словам Айгюн Алиевой, международная практика показывает, что стандарты экологического управления широко применяются как эффективные институциональные модели, а экологические, социальные и управленческие подходы все активнее интегрируются в процессы принятия решений как в государственном, так и в частном секторах.

Она также отметила, что представленный Центром социально-экономического развития "Экосфера" стандарт устойчивых практик направлен на объединение глобальных подходов с локальными механизмами реализации и внедрение устойчивости в практические процессы управления.

"Его ключевое преимущество заключается в том, что он разработан не просто как теоретическая концепция, а как измеримый и применимый инструмент управления", — сказала она.

Айгюн Алиева подчеркнула важную роль институтов гражданского общества в продвижении экологического образования, климатической адаптации, инициатив "зеленых городов", управления отходами, экотуризма и вовлечения молодежи в вопросы устойчивого развития.

Она добавила, что Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана содействует развитию более эффективной многосторонней модели устойчивого развития через прозрачные грантовые механизмы и укрепление сотрудничества между государством и гражданским обществом.

"Устойчивое развитие — это не только экологическая политика, но и культура управления и модель коллективной ответственности", — подчеркнула Айгюн Алиева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.