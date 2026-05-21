Необходимо создание устойчивых национальных систем жилищного финансирования - Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Ни одной стране не удалось решить жилищный вопрос в долгосрочной перспективе исключительно за счет международного финансирования, для этого необходимы устойчивые внутренние финансовые механизмы.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, одним из ключевых вопросов является определение того, какое именно жилье финансируется и каким образом государства намерены решать жилищный кризис.

"Нам необходимо договориться с обществом о том, как будет решаться жилищный кризис: идет ли речь о ликвидации неформальных поселений, строительстве нового жилья и о том, каким должно быть это жилье", - сказала Россбах.

Она отметила, что подходы к развитию городов напрямую влияют на стоимость жилья.

"Важно понимать, создаем ли мы разрастание городов или следуем принципам Новой городской повестки, сбалансированной плотности застройки и более компактных городов. Это напрямую отражается на затратах", - подчеркнула исполнительный директор UN-Habitat.

По ее словам, земля остается самым дорогим элементом в цепочке создания жилья, особенно в центральных районах городов. Россбах отметила необходимость разработки эффективных инструментов территориального планирования и земельной политики, которые позволят резервировать участки под строительство, использовать недоиспользуемые пространства и реализовывать проекты реновации. Если государство располагает общественными землями, то половина проблемы фактически решена, поскольку земля предоставляется бесплатно", - сказала она.

Глава UN-Habitat также подчеркнула, что успешные примеры решения жилищных проблем в разных странах основывались прежде всего на внутренних источниках финансирования. В качестве примеров она привела Китай, страны Европы, а также Уругвай, Бразилию, Колумбию, Мексику, Чили и Индию.

"Эти страны использовали внутреннее финансирование, например государственные сбережения, накопления кооперативов и работников в сочетании с налоговыми механизмами", - отметила Россбах. По ее словам, международное финансирование может выступать стартовым капиталом, однако устойчивое решение возможно только при создании надежных национальных систем жилищного финансирования.

"Мы можем рассчитывать на первоначальное внешнее финансирование для запуска процесса, но затем необходимо выстраивать устойчивые системы жилищного финансирования", - заявила исполнительный директор UN-Habitat.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.