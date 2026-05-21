Строительство жилья и создание комфортной городской среды являются взаимосвязанными процессами - министр жилищного строительства Уругвая

БАКУ /Trend/ — Строительство жилья должно рассматриваться не отдельно, а как часть формирования полноценной среды обитания, включающей инфраструктуру, планирование и участие местных сообществ.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр жилищного строительства и территориального планирования Уругвая Тамира Пасейро Марин на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, строительство жилья и создание комфортной городской среды являются взаимосвязанными процессами.

"Строительство жилья также означает создание среды обитания. Это не две разные вещи и не процессы, которые следуют один за другим", - сказала министр. Она отметила, что отсутствие эффективной политики в сфере земельного планирования и размещения жилья может приводить к сегрегации и социальной изоляции.

"Если мы не решаем должным образом вопросы земли, ее расположения и планирования, то можем формально сокращать жилищный дефицит, но не решать проблему на практике. Это приводит к сегрегации, исключению и разобщенности", - подчеркнула Пасейро Марин.

Министр сообщила, что Уругвай выстраивает жилищную политику на основе трех ключевых направлений: эффективного использования земельных ресурсов и их расположения, государственно-частного финансирования и институционального потенциала государства.

"Когда эти три компонента согласованы между собой, тогда мы можем добиться доступного жилья", - сказала она.

По словам министра, жилищная политика в Уругвае рассматривается как инструмент социальной сплоченности и расширения возможностей граждан. "Это право, которое открывает доступ к другим правам", - заявила Пасейро Марин.

Она также подчеркнула важность участия местных сообществ в реализации проектов развития. Министр рассказала, что в Уругвае в рамках программ по улучшению районов создаются специальные комиссии с участием технических специалистов, строительных компаний и представителей сообществ.

"Есть объективные вопросы, связанные с канализацией, освещением и дорожной инфраструктурой, но существуют и другие аспекты, которые важно обсуждать вместе с жителями", - отметила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.