На WUF13 в Баку даже созданы специальные санитарные зоны для собак-поводырей – Кямал Мамедов

БАКУ/Trend/ - Всемирный форум городов в Баку стал не только крупнейшей глобальной площадкой по вопросам урбанистики, но и одним из самых доступных мероприятий подобного уровня для людей с инвалидностью, сказал в интервью Trend руководитель отдела доступности и инклюзивности Операционной компании WUF13 Кямал Мамедов.

Подготовка форума велась в соответствии с международными стандартами, а к разработке инфраструктуры были привлечены специалисты с различной степенью инвалидности.

"Для нас большая честь и большая гордость, что WUF13 проводится именно в Азербайджане. Это огромное событие для нашей страны, и на нашу команду была возложена очень ответственная миссия - обеспечить полную доступность форума для всех категорий людей с инвалидностью", - отметил он.

По словам Кямала Мамедова, именно участие людей с инвалидностью в процессе подготовки позволило создать действительно удобную и продуманную среду.

"В нашей команде работали люди с различной степенью инвалидности, и они принимали непосредственное участие в создании системы доступности. Благодаря этому WUF13 отличается от многих международных мероприятий тем, что здесь доступность была обеспечена практически на 100 процентов", - подчеркнул он.

На территории форума были внедрены новые технологии и сервисы, ориентированные на потребности гостей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, организованы услуги ремонта инвалидных колясок, сурдоперевод, в залах установлены индукционные петли для слабослышащих посетителей, а вся информационная навигация продублирована шрифтом Брайля, даже созданы специальные санитарные зоны для собак-поводырей, и их ветеринарная поддержка.

Одним из наиболее масштабных проектов стало создание системы тактильной навигации. По словам Мамедова, на территории форума уложено около 3500 метров тактильных плит.

"Все решения создавались исключительно с опорой на международные стандарты. Мы убеждены, что добиться настоящей доступности можно только тогда, когда работа строится системно и профессионально", - заявил Кямал Мамедов.

Он также отметил, что для всей команды участие в подготовке форума стало важным профессиональным и человеческим опытом.

"Мы счастливы быть частью такого большого международного события и видеть, что Баку сегодня демонстрирует миру современные подходы к инклюзивности и доступной городской среде", - добавил он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты» и охватывает такие важнpые вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

