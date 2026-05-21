Как детские зоны WUF13 в Баку стали территорией семейного отдыха (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Баку на несколько дней превратился не только в мировую площадку для обсуждения будущего городов – Всемирный форум городов (WUF13) , но и в большое пространство для семейного отдыха, детских открытий и интерактивного образования. На территории можно увидеть как дети с увлечением изучают макеты "умных городов", пробуют VR-технологии, рисуют экологические проекты и одновременно играют в специально созданных urban-пространствах, сообщает Trend Life.

На площадке в Баку детям и семьям уделено отдельное внимание - форум старается показать, каким должен быть комфортный и инклюзивный город для всех возрастов.

Для детей и подростков на WUF13 созданы такие условия: интерактивные зоны и Urban Playground с игровыми и образовательными активностями; VR-пространства и мультимедийные инсталляции в павильонах; мастер-классы и культурные программы; кинозоны и короткометражные фильмы в Urban Cinema; открытые общественные пространства для отдыха и прогулок на WUF13 Boulevard. Организаторы уделили внимание и вопросам инклюзивности: на территории форума работают пандусы, лифты, тактильные указатели и специальные quiet rooms.

"Мы думали, что детям быстро станет скучно, потому что форум все-таки посвящен урбанистике и архитектуре. Но получилось наоборот – здесь представлена интересная программа, действует детская игровая площадка. Для них это словно город из фантастического фильма. И самое главное - здесь все организовано безопасно и удобно для семей", - рассказала посетительница форума Севиндж Зейналова.

Многие родители отмечают, что WUF13 стал редким примером международного форума, где дети действительно чувствуют себя полноценными участниками событий, а не просто сопровождающими взрослых.

"Мне понравилось, что здесь есть баланс между развлечением и обучением. Ребенок играет, но одновременно узнает что-то новое о городах, экологии и технологиях. Есть удобные зоны отдыха, навигация, волонтеры всегда помогают. Для семей это очень важно", - отметила Лейла Исмайлова.

Сегодня WUF13 показывает не только то, какими будут города будущего, но и то, каким должно быть современное общественное пространство - открытым, безопасным и удобным для семей с детьми. Именно поэтому многие гости форума называют бакинскую Urban Expo не просто выставкой, а настоящим городом будущего в миниатюре.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты» и охватывает такие важнpые вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

