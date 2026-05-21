Министр Уругвая призвала формировать долгосрочную государственную жилищную политику

БАКУ /Trend/ - Жилищная политика должна основываться на долгосрочном подходе и сохранять преемственность независимо от смены власти.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр жилищного строительства и территориального планирования Уругвая Тамира Пасейро Марин на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, постоянное изменение правил в жилищной сфере препятствует эффективной работе системы. "Нельзя менять правила игры каждые пять лет, потому что это подрывает устойчивость системы и мешает ей функционировать так, как мы все хотим", - сказала министр.

Она подчеркнула, что жилищная политика должна рассматриваться как государственная стратегия, выходящая за рамки политических циклов. "Наличие государственной жилищной политики имеет ключевое значение. Нам необходимо достигать соглашений, которые будут действовать независимо от смены правительств, чтобы обеспечить преемственность и устойчивость жилищной политики", - отметила Пасейро Марин.

Министр также акцентировала внимание на необходимости внедрения инноваций в жилищной сфере. По ее словам, изменения требуются как в строительных технологиях, так и в механизмах финансирования и управления. "Мы не можем продолжать работать так же, как 20-30 лет назад, потому что мир изменился, изменились потребности и реалии семей. Государство и государственная политика должны адаптироваться к новым условиям", - заявила она.

В завершение Пасейро Марин поблагодарила участников форума за возможность представить опыт Уругвая и выразила готовность продолжать обсуждение вопросов жилищной политики и финансирования.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.