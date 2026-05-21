Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана является важной вехой - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана является важной вехой.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев в видеообращении в рамках панельной дискуссии "Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана: Стандарт устойчивых практик (SPS)", проходящей на Всемирном форуме городов (WUF13) в Баку.

Мухтар Бабаев отметил, что Азербайджан придает особое значение устойчивому городскому развитию, экологической ответственности и климатической устойчивости.

Он подчеркнул, что разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана является важной вехой и отражает понимание того, что устойчивое развитие не должно ограничиваться стратегиями и декларациями, а должно быть интегрировано в процессы планирования, управления проектами и повседневную институциональную практику.

"Сегодня города находятся в центре как климатических рисков, так и климатических решений", — сказал он.

По словам Мухтара Бабаева, устойчивые практики помогают превратить устойчивое развитие из абстрактной концепции в измеримые и практические действия, а также способствуют повышению подотчетности, укреплению институционального потенциала и более эффективному использованию ресурсов как в государственном, так и в частном секторах.

Кроме того, он заявил, что проведение COP29 в Баку укрепило приверженность Азербайджана практическим климатическим действиям и международному сотрудничеству.

По его словам, обсуждения в рамках COP29 подчеркнули растущую важность реализации практических мер, устойчивости, климатического финансирования и более глубокой интеграции принципов устойчивого развития в государственную политику.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.