В Гааге отметили День Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Международного центра мугама (МЦМ) приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 8 ноября — Дню Победы, представив азербайджанское музыкальное искусство в Нидерландах и России. Празднование Дня Победы за рубежом собрало не только представителей азербайджанской общины, но и друзей нашей страны, интересующихся её историей и культурой, говорится в сообщении пресс-центра Международного центра мугама.

В Нидерландах праздничный вечер состоялся в Гааге, в церкви Paleiskerk. Организаторами выступили посольство Азербайджана в Нидерландах, Государственный комитет по работе с диаспорой и Фонд поддержки азербайджанской диаспоры. На мероприятии собрались представители государственных учреждений страны, дипломатического корпуса, политической, общественной и культурной среды, академического сообщества, СМИ, а также азербайджанцы, проживающие в Нидерландах.

Музыкальную программу вечера составили выступления солистов Международного центра мугама - заслуженных артистов Тогрула Асадуллаева (кяманча) и Наргиз Алиевой (фортепиано), а также Рустама Муслимова (тар) и ханенде Равана Гачаева. В исполнении музыкантов азербайджанская музыка предстала во всём разнообразии своих инструментальных и вокальных традиций, объединив звучание национальных инструментов и мастерство исполнения мугама.

Праздничная программа продолжилась в Санкт-Петербурге, где по инициативе Генерального консульства Азербайджанской Республики состоялся концерт с участием солиста Международного центра мугама, заслуженного артиста, ханенде Гочага Аскерова.

Выступления за рубежом дают азербайджанским музыкантам возможность не просто представить своё искусство, но и поделиться со слушателями тем, что составляет особенность нашей музыкальной традиции. Для многих зарубежных зрителей такие концерты становятся первым знакомством с мугамом, звучанием тара и кяманчи, искусством ханенде. И в этом особая ценность подобных встреч: музыка позволяет открыть для себя культуру другой страны не через слова и описание, а непосредственно через её звучание, настроение и эмоциональную силу.

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