В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска «Маршрута Трампа»

БАКУ /Trend/ - Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял пакет законодательных поправок в закон «Об акционерных обществах», необходимых для реализации проекта TRIPP («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»).

Согласно принятым изменениям, для акционерных обществ, созданных в рамках международных договоров и в которых Армения владеет долей не менее 25 процентов, устанавливается особый режим корпоративного управления. В случае снижения доли участия государства ниже этого порога данный особый режим отменяется.

Заместитель министра юстиции Армении Тигран Дадунц ранее заявлял, что эти поправки необходимы для реализации проекта TRIPP.

За пакет законодательных изменений проголосовали 62 депутата от правящей фракции «Гражданский договор». Для принятия решения требовался 31 голос. Оппозиция в слушаниях участия не принимала.

Отметим, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии Президента США подписали совместную декларацию. В документе в рамках восстановления региональных связей предусматривается ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора («Маршрута Трампа»). Наряду с этим, министры иностранных дел двух стран парафировали Соглашение «О мире и установлении межгосударственных отношений».