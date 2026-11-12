Саммит ЕПС в Дублине: решаются вопросы безопасности и энергетики - репортаж спецкора Trend (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Лидеры европейских и ряда неевропейских стран собрались в столице Ирландии Дублине на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Об этом сообщает специальный корреспондент Trend Ляман Зейналова.

По ее словам, саммит проходит в момент, когда Европа сталкивается с растущими угрозами безопасности, экономическим давлением и вопросами о своём месте во всё более нестабильном мире.

Мероприятие проходит в Дублинском конференц-центре и объединяет глав до 50 государств.

Саммит проходит под председательством президента Европейского совета и премьер-министра Ирландии.

Его тема - "Европа: сильная, безопасная и связанная". Как отметила корреспондент, эта тема отражает суть усилий Европы стать более конкурентоспособной и устойчивой и подготовиться к вызовам, с которыми она сталкивается у своих границ.

В повестке дня - продолжающаяся война России в Украине, угрозы безопасности с Ближнего Востока, в первую очередь в районе Ормузского пролива, а также вопросы транспорта и энергетики.