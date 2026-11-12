Саммит ЕПС в Дублине открывает для Азербайджана новые возможности - репортаж спецкора Trend (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине дает Азербайджану возможность продвигать вопросы, важные для всего региона.

Об этом сообщает специальный корреспондент Trend Ляман Зейналова.

По ее словам, значение саммита в том, что он позволяет странам ЕС и государствам за пределами Евросоюза собраться вместе и обсудить самые острые проблемы. Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году, после начала войны в Украине. Оно служит площадкой, где европейские и неевропейские страны могут координировать действия и вести политический диалог без создания отдельного института ЕС и без обязывающих обязательств.

Одно из ключевых направлений для Азербайджана - энергетическая безопасность. Азербайджан зарекомендовал себя как надёжный поставщик нефти и газа по Южному газовому коридору и играет всё более важную роль в усилиях ЕС по диверсификации источников энергии и укреплению энергобезопасности. Сейчас Баку также реализует крупные проекты в сфере зеленой энергетики, чтобы поставлять зелёную энергию в европейские страны и вносить всё больший вклад в энергетическую безопасность Европы.

Еще одно направление - транспорт. Средний коридор приобретает всё большее значение для перевозок между Европой и Азией. Азербайджан играет важную роль в наращивании его мощностей в сотрудничестве со странами Центральной Азии и при поддержке европейских государств.

Высоко в повестке европейского сообщества стоит и мирный процесс на Южном Кавказе. Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и более стабильный Южный Кавказ - ещё один важный вопрос для участников встречи.

Саммит имеет для Азербайджана и особое политическое значение: в 2028 году саммит Европейского политического сообщества пройдет в Азербайджане.