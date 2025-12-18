Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Творческий коллектив из Казахстана посетил театры Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 18 декабря 2025 15:29 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В рамках первых гастролей Жетысайского драматического театра имени Курманбека Жандарбекова в Баку был организован визит творческого коллектива в Азербайджанский государственный академический музыкальный театр и Азербайджанский государственный театр кукол, сообщает Trend Life.

Творческий коллектив из Казахстана вместе с заместителем директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхамом Мамедовым встретился с директором Театра кукол Рашадом Ахмедзаде и директором Музыкального театра Агилем Бахрамлы. Гостям рассказали об истории театров, продемонстрировали творческий процесс и технические возможности, состоялся обмен мнениями, а также обсуждение перспектив реализации совместных проектов.

Напомним, что в рамках первых гастролей Жетысайского драматического театра имени Курманбека Жандарбекова в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра был представлен спектакль-перформанс «Мой друг» (https://ru.trend.az/life/culture/4130795.html)

Гастроли организованы при поддержке Министерства культуры Азербайджана, посольств Казахстана и Азербайджана, а также Управления культуры Туркестанской области.

