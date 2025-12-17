Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo в рамках WUF13

БАКУ/Trend/ - Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo, которая пройдет в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций (WUF13) в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Как сообщает Trend, выставка, которую посетят десятки тысяч иностранных гостей, станет уникальной платформой для представления глобальной аудитории передовых подходов к устойчивому урбанизму.

Выставка, которая займет площадь в 35 тысяч квадратных метров, будет открыта для стран, городов, муниципалитетов, региональных учреждений, организаций ООН, академических учреждений, международных финансовых и гражданских организаций, фондов и частных компаний.

Выставка, которая будет представлена ​​в различных форматах, от небольших стендов до масштабных национальных и городских павильонов, объединит участников со всего мира вокруг приоритетных тем, таких как достойное жилье, климатическая устойчивость, цифровые инновации и инклюзивное городское развитие. Цель выставки — продемонстрировать практические и инновационные решения основных проблем, стоящих перед современными городами.

Также, впервые в рамках WUF13 будут представлены такие инновации, как Павильон стартапов и Академия WUF.

Следует отметить, что заявки на участие в Urban Expo принимаются онлайн до 31 марта 2026 года, при этом допускается по одной заявке на каждую категорию.

Для регистрации и получения дополнительной информации можно посетить страницу Urban Expo или связаться по электронной почте [email protected].

