Замедление инфляции в Центральной Азии создаст условия для снижения процентных ставок - ЕАБР

АЛМАТЫ/Trend/ - Замедление инфляции в Центральной Азии создаст условия для снижения процентных ставок.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель председателя правления ЕАБР, главный экономист банка Евгений Винокуров на презентации доклада банка "Макроэкономический прогноз 2026-2028" в Алматы.

По его словам, ожидается, что инфляция в большинстве стран Центральной Азии постепенно снизится.

"К концу 2026 г., по нашим прогнозам, инфляция в Казахстане составит около 9,7%, в Кыргызстане 8,3%, в Узбекистане 6,7%. B Таджикистане инфляция достигнет 4,5% г/г к концу 2026 г., оставаясь в пределах целевого диапазона. Замедление инфляции создаст условия для снижения процентных ставок", - сказал он.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, валюты большинства стран продемонстрируют стабильную динамику.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.