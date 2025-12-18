Работы по первой фазе Бакинского порта завершены - Эльдар Салахов

БАКУ/Trend/ - Работы по первой фазе Бакинского порта завершены.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов в интервью журналистам во время организованного сегодня медиатура по территории порта.

Он отметил, что в результате слияния учреждений и в связи с меняющимися реалиями ведется работа над Генеральным планом и стратегическими направлениями развития Бакинского порта.

«Вторая фаза Бакинского международного морского торгового порта обеспечит нам пропускную способность не менее 25 миллионов тонн и более полумиллиона TEU. В настоящее время ведутся проектные работы. Первые результаты станут известны в ближайшие месяцы», - подчеркнул Э.Салахов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!