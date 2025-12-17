Запах нефти и звон золота - как Баку начала XX века заговорил со зрителем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова этот вечер наполнился густым дыханием эпохи, в которой нефть определяла судьбы, золото звенело громче человеческих голосов, а город рос стремительно и без оглядки. Здесь прошла читка пьесы Исмаила Имана "В царстве нефти, алчности и миллионов" - в рамках фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем", сообщает Trend Life.

Произведение переносит зрителя в Баку начала XX века - город на изломе истории. Еще недавно замкнутый в каменных стенах, он вдруг стал магнитом для капиталов, талантов, мечтателей и даже авантюристов. Название пьесы отсылает к фильму "В царстве нефти и миллионов" (1916), первому полнометражному художественному фильму азербайджанского кинематографа, и сразу задает тон: речь пойдет не только о богатстве, но и о его цене.

Режиссёр читки Микаил Мердинли, одновременно исполнивший роль режиссёра внутри пьесы, выстроил повествование как напряжённый хроникальный поток. Слова звучали точно и выверенно, словно фразы, выхваченные из самой ткани времени. Особое впечатление произвёл заслуженный артист Азербайджана Мурад Мамедов в роли гочу - человека сурового, опасного, но предельно живого. Его присутствие ощущалось физически, наполняя зал скрытым напряжением.

В этой кипящей среде сталкиваются люди разных сословий – от высших до низших. Каждый персонаж - отражение эпохи, в которой успех и падение разделяли нефтяные миллионы. Читка превратилась в путешествие сквозь десятилетия. А зрители перестали быть наблюдателями и стали соучастниками происходящего, людьми той эпохи, которые слышат скрип буровых вышек, шорох банкнот и тревожный шепот человеческих судеб. Это была не просто читка пьесы. Это был диалог с прошлым - честный, страстный и удивительно живой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!