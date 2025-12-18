Рост экономики Казахстана в 2025–2026 гг. поддержат инвестиции и добыча нефти – ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ – Рост экономики Казахстана в 2025–2026 гг. будет обеспечен инвестиционными инициативами властей и увеличением добычи нефти, считают аналитики ЕАБР.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом сказал руководитель Дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов на презентации макроэкономического прогноза банка на 2026–2028 гг. в Алматы.

По его словам, по итогам 2025 г. ожидается рост экономики Казахстана на уровне около 6%. Значительный вклад внесут государственные инициативы: холдинг «Байтерек» планирует увеличить объем господдержки до 8 трлн тенге (около 15 миллиардов долларов) а месторождение Тенгиз выйдет на полную мощность, что добавит к росту экономики 0,3–0,4 п.п. В 2026 г. добыча нефти, по прогнозам, увеличится ещё на 3,3%.

Также банк прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% в 2026 г. Основные драйверы – усиление инвестиционной активности, запуск более 100 проектов в промышленности и АПК, а также реализация Национального инфраструктурного плана до 2029 г.

По прогнозам ЕАБР, инфляция замедлится до 9,7% г/г к концу 2026 г.