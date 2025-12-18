БАКУ/Trend/ - В Баку проходит семинар по продвижению использования инклюзивного языка в медиа, организованный Представительством ООН в Азербайджане и Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Как сообщает Trend, в семинаре принимают участие представители СМИ, организаций лиц с инвалидностью, Коммуникационная группа ООН и Рабочая группа ООН по вопросам инклюзивности, а также эксперты по правам инвалидов.

Цель семинара – повысить осведомленность профессионалов в медиа об инклюзивном языке и ответственном освещении вопросов инвалидности, укрепить сотрудничество между медиа-организациями, организациями лиц с инвалидностью, МТСЗН и системой ООН, предоставить представителям медиа практические инструменты и примеры использования недискриминационного и влиятельного (усиливающего) языка, создать платформу для диалога между лицами с инвалидностью и СМИ, а также поощрять освещение в их материалах историй, отражающих достоинство, равенство и самобытность.

На семинаре выступят заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев и постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

В рамках семинара будет организована интерактивная сцена под названием «Выбранные слова» и интерактивное упражнение по использованию языка в освещении и анализе вопросов инвалидности в азербайджанских СМИ.

Затем состоятся презентации на тему «Понимание инвалидности и инклюзивности — основные понятия и терминология» представителя Центра независимой жизни для лиц с инвалидностью Айдына Халилова и координатора Рабочей группы ООН по инклюзивности Гюлер Фатали.

